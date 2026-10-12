Зибанеджад превзошёл достижение Панарина по матчам с 2+ очками в истории «Рейнджерс»

Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад провёл 174-й матч с двумя и более набранными очками в составе клуба и вышел на шестое место в истории франшизы по этому показателю. Форвард обошёл российского нападающего Артемия Панарина, на счету которого 173 такие игры.
Зибанеджад отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», в котором «Рейнджерс» одержал победу со счётом 6:2. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
В составе победителей дублями отметились Тай Картье и Уилл Кайлли. Алекси Лафреньер и Гейб Перро записали на свой счёт по голу и результативной передаче.
Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу с результативной передачей, а нападающий Павел Дорофеев очков не набрал.
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