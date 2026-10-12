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Зибанеджад превзошёл достижение Панарина по матчам с 2+ очками в истории «Рейнджерс»

Зибанеджад превзошёл достижение Панарина по матчам с 2+ очками в истории «Рейнджерс»
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Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад провёл 174-й матч с двумя и более набранными очками в составе клуба и вышел на шестое место в истории франшизы по этому показателю. Форвард обошёл российского нападающего Артемия Панарина, на счету которого 173 такие игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2026, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Картье (Миллер, Лафреньер) – 00:27     1:1 Дебраск (Леккеримяки) – 17:04     2:1 Кайлли (Лаба) – 22:09     2:2 Петтерссон (Галлахер, О'Коннор) – 36:56 (sh)     3:2 Картье (Миллер, Гавриков) – 38:25     4:2 Лафреньер (Перро, Зибанеджад) – 41:04 (pp)     5:2 Перро (Фокс, Зибанеджад) – 45:57     6:2 Кайлли (Толванен, Шнайдер) – 55:22    

Зибанеджад отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», в котором «Рейнджерс» одержал победу со счётом 6:2. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

В составе победителей дублями отметились Тай Картье и Уилл Кайлли. Алекси Лафреньер и Гейб Перро записали на свой счёт по голу и результативной передаче.

Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу с результативной передачей, а нападающий Павел Дорофеев очков не набрал.

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