Результаты матчей НХЛ на 12 октября 2026 года

В ночь на 12 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 12 октября 2026 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер Кэнакс» — 6:2;

«Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:4;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» — 3:5.

Отметим, в данный игровой день отличились следующие российские игроки: Андрей Свечников («Каролина») — 1+1, Александр Овечкин («Вашингтон») — гол, Владислав Гавриков («Рейнджерс») — ассист.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.