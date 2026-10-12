«Повлиял на разницу в счёте». Тренер «Каролины» высказался об игре Кочеткова с «Флайерз»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор дал высокую оценку действиям российского голкипера Петра Кочеткова во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». «Каролина» взяла верх над «Филадельфией» на выезде со счётом 4:1. Кочетков отразил 18 бросков из 19.

«Кочетков сегодня действовал очень хорошо, как мне показалось. Думаю, он серьёзно повлиял на разницу в счёте. Он сделал несколько ключевых сейвов в нужные моменты. У «Флайерз» были хорошие шансы, и всё могло сложиться иначе. Игра вратаря очень