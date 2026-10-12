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«Повлиял на разницу в счёте». Тренер «Каролины» высказался об игре Кочеткова с «Флайерз»

«Повлиял на разницу в счёте». Тренер «Каролины» высказался об игре Кочеткова с «Флайерз»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор дал высокую оценку действиям российского голкипера Петра Кочеткова во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». «Каролина» взяла верх над «Филадельфией» на выезде со счётом 4:1. Кочетков отразил 18 бросков из 19.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2026, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Уокер) – 30:16     0:2 Гостисбер (Ахо, Каррье) – 33:45     1:2 Дворак (Силер, Барки) – 35:26     1:3 Ахо (Каррье, Свечников) – 36:54     1:4 Янковски (Мартинук, Чатфилд) – 55:09    

«Кочетков сегодня действовал очень хорошо, как мне показалось. Думаю, он серьёзно повлиял на разницу в счёте. Он сделал несколько ключевых сейвов в нужные моменты. У «Флайерз» были хорошие шансы, и всё могло сложиться иначе. Игра вратаря очень