Фридман опубликовал инсайд о будущем Александра Никишина в НХЛ

Российский защитник Александр Никишин может вернуться в состав «Каролины Харрикейнз», сообщает инсайдер Эллиот Фридман в Х.

По информации источника, «Харрикейнз» не удалось найти вариант обмена защитника в другой клуб лиги, который устроил бы все стороны. При этом Никишин не выразил желания возвращаться в КХЛ, поэтому наиболее вероятным сценарием остаётся его возвращение в «Каролину».

Напомним, 24-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с «Каролиной». В прошлом регулярном чемпионате Никишин провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» он стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.