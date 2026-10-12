«Филадельфия» обновила клубный антирекорд по числу поражений на старте сезона НХЛ

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Каролине Харрикейнз» со счётом 1:4 и обновила клубный антирекорд по числу поражений на старте сезона.

Для «Флайерз» это седьмое поражение в семи матчах нового сезона-2026/2027. Как сообщает официальный сайт НХЛ, «Филадельфия» продлила худшую в своей истории антирекордную серию первых игр кампании.

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