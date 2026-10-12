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«Филадельфия» обновила клубный антирекорд по числу поражений на старте сезона НХЛ

«Филадельфия» обновила клубный антирекорд по числу поражений на старте сезона НХЛ
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В ночь с 11 на 12 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Каролине Харрикейнз» со счётом 1:4 и обновила клубный антирекорд по числу поражений на старте сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2026, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Уокер) – 30:16     0:2 Гостисбер (Ахо, Каррье) – 33:45     1:2 Дворак (Силер, Барки) – 35:26     1:3 Ахо (Каррье, Свечников) – 36:54     1:4 Янковски (Мартинук, Чатфилд) – 55:09    

Для «Флайерз» это седьмое поражение в семи матчах нового сезона-2026/2027. Как сообщает официальный сайт НХЛ, «Филадельфия» продлила худшую в своей истории антирекордную серию первых игр кампании.

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