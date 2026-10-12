Бедард провёл полноценную тренировку с «Чикаго» в звене с Кейном и Канцеровым

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард впервые в этом сезоне принял участие в тренировке с полноценным контактом. Хоккеист приближается к возвращению на лёд после травмы плеча, полученной в межсезонье. Бедард тренировался в звене с Романом Канцеровым и Патриком Кейном.

«Официальной даты возвращения пока нет, но сегодня я сделал хороший шаг вперёд, потренировавшись с командой, почувствовав контакт и поучаствовав в игровых упражнениях, в том числе в формате «пять на пять» и тому подобном. Я чувствовал себя очень хорошо. Скоро поговорю с врачами и узнаю, когда можно будет сыграть», – цитирует Бедарда пресс-служба клуба.

Форвард перенёс операцию на левом плече через несколько дней после травмы, полученной во время тренировки в Ванкувере 2 июля.