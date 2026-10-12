Капитан «Филадельфии» высказался об установлении клубного антирекорда

Капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье высказался об антирекордной серии поражений со старта сезона. «Флайерз» потерпели семь поражений в семи матчах нового сезона-2026/2027.

«Впереди ещё много хоккея. Конечно, если мы не разберёмся с этим в ближайшее время, то окажемся в роли догоняющих — и будет уже поздно. Но сдаваться мы не собираемся. Одним лишь мастерством тут не обойтись. У нас много талантливых игроков, но на одном мастерстве далеко не уедешь. Нам придётся пахать и играть через не могу начиная уже со следующей тренировки. Нам нужно найти решение», — цитирует Кутюрье пресс-служба клуба.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия»» сыграет с «Сиэтл Кракен» 14 октября.