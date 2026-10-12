Голкипер «Рейнджерс» — о травме Шестёркина: тяжело, когда теряешь лучшего игрока команды

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Дилан Гаранд назвал российского голкипера Игоря Шестёркина лучшим игроком команды, а также посочувствовал ему в связи с травмой. Гаранд также поделился мыслями о предоставленной ему возможности.

«Конечно, это тяжело, когда команда теряет своего лучшего игрока. Шестёркин так долго и хорошо играет за эту команду. Он является её важной частью. Это, безусловно, удар для всей команды. Но иногда такое случается. Это профессиональный спорт, игроки получают травмы», — приводит слова Гаранда пресс-служба клуба.

Напомним, россиянин травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3). Игорь получил повреждение, ударившись правой ногой о штангу, и не смог продолжить игру.