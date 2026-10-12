Плющев — об отстранении Разина: странно, что клуб так долго закрывал глаза на это шапито

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике поведение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина за высказывания на пресс-конференциях и заявил, что отстранение специалиста является логичным.

«Судя по тому, что Разин с довольным видом выкладывает фотографии, он до сих пор не понял, за что его убрали. Большая ошибка! Что ж, попробую её объяснить. «Металлург» — это явление в нашем хоккее. Особый клуб, который во многом формирует отношение к городу и региону. Виктор Филиппович Рашников, президент «Металлурга», многие 10-летия формирует не только градообразующий комбинат, но и хоккейный клуб, команду. В самые трудные годы для России она во многом сохраняет лучшие черты советского хоккея, абсолютно на равных, а иногда и с преимуществом конкурирует с лучшими столичными клубами. «Металлург» — достояние города и региона. Особое внимание там уделяется молодёжи, школе, а значит, и воспитанию подрастающих поколений. У «Металлурга» высокая социальная значимость, это очень важно!

В свой первый сезон Разин сработал хорошо, использовал все плюсы клубной вертикали и магнитогорских традиций. Затем – два провала в плей-офф, которые постепенно и вылились в тренерский балаган. Вместо результата пришла любовь к себе любимому, которая выражалась в косноязычных выступлениях на пресс-конференциях, в дешёвых разборках с игроками. В итоге терпение руковод