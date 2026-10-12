Болельщики «Трактора» создали петицию с требованием отставки руководства клуба

Болельщики ХК «Трактор» потребовали отставки руководства клуба, петицию они разместили на онлайн-платформе Сhange.org. Обращение авторы адресовали губернатору, министерству спорта Челябинской области и Совету директоров клуба.

«Мы, болельщики хоккейного клуба «Трактор», выражаем крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся в клубе. Требуем немедленной отставки генерального директора Ивана Савина и генерального менеджера Алексея Волкова в связи с системным кризисом, провальными спортивными результатами и отсутствием внятной стратегии развития.

«Трактор» — это не частная лавочка для экспериментов. Это клуб с богатейшей историей, легендарными традициями и миллионами преданных болельщиков, которые «всегда, приходя на арену, неистово поддерживают команду». Мы заслуживаем честного управления, компетентного менеджмента и реальных результатов, а не «клоунады» и «экспериментов», за которые расплачиваются болельщики», — говорится в петиции.

«Трактор» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.