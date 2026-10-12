«Ему надо набраться мужества». Третьяк высказался о тяжёлой травме Шестёркина

Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о травме российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, из-за которой он пропустит остаток сезона.

«Он подвернул ногу, возможно, что-то случилось у него с голеностопом. Но обычно о деталях не говорят. Очень жалко его, начал сезон хорошо. Но спорт есть спорт, тут ничего не сделаешь. Ему надо набраться мужества, терпения и как можно скорее вернуться в строй.

– Сумеет ли Шестёркин после восстановления вернуться на нынешний уровень?

– Всё может быть, он ещё молодой. Всё зависит от него, как будет восстанавливаться, как удастся восстановить ногу. Может, он ещё в концовке сезона сыграет, если у него будет хорошая реабилитация. Бывает, что игроку оперируют мениск — и он играет уже через две недели. Либо бывают какие-то осложнения, всё зависит от физических возможностей.

Я сломал как-то пятую плюсне