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КХЛ определила лучших игроков пятой недели сезона-2026/2027

КХЛ определила лучших игроков пятой недели сезона-2026/2027
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов пятой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Максим Дорожко («Амур»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,5 и 98,7% отражённых бросков.

Лучшим защитником признан Иоаннис Калдис («Северсталь»), набравший 3 (1+2) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+7».

Лучшим нападающим признан Прохор Полтапов (ЦСКА), набравший 4 (3+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Артемий Низамеев («Трактор»), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели.

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