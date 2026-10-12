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Экс-директор «Трактора»: не удивлюсь, если Разин всплывёт в московском «Динамо»

Экс-директор «Трактора»: не удивлюсь, если Разин всплывёт в московском «Динамо»
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об отстранении Андрея Разина в «Металлурге». Ранее в магнитогорском клубе сообщили, что причиной отстранения стали взаимоотношения главного тренера с игроками команды.

«Тренера поменять легче, чем игроков. Все понимают, что у Разина скверный характер, что он человек настроения. В своё время его отстраняли в Екатеринбурге, когда он работал с «Автомобилистом», но тогда он извинился перед игроками. И сейчас, возможно, он сам хотел уйти из Магнитогорска и таким поведением только ускорил своё увольнение. Наверняка, у Разина уже есть варианты из других клубов. Не удивлюсь, если он всплывёт в московском «Динамо», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

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