Нападающий Райли Савчук перешёл из «Лады» в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе армейского клуба.

В прошедшем чемпионате 27-летний форвард набрал 45 (23+22) очков в 68 матчах и стал лучшим бомбардиром команды. В текущем регулярном сезоне КХЛ канадский форвард также является лучшим бомбардиром тольяттинской команды и в 13 матчах набрал 10 (6+4) очков. Всего в КХЛ на счету Савчука 55 (29+26) очков в 81 матче.

В 14 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ «Лада» одержала лишь одну победу и с шестью очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.