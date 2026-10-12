«Чемпионат» запустил большой спецпроект о главных противостояниях КХЛ

«Чемпионат» запустил большой спецпроект, посвящённый главным противостояниям КХЛ. В цикле материалов мы подробно окунёмся в историю самых жарких битв нашей лиги – и заглянем в историю зарождения этих дуэлей, конечно, не ограничиваясь только КХЛ.

Открывают проект «Локомотив» и «Авангард» — команды, которые за последние несколько лет мощными семиматчевыми зарубами в плей-офф прокачали своё соперничество до одного из самых яростных в лиге.

Посмотреть дополнительные материалы можно на отдельном портале – «Главные противостояния КХЛ». Материалы будут выходить раз в месяц (в октябре – два раза) в течение текущего сезона.