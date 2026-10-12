Расписание матчей НХЛ в ночь на 13 октября 2026 года

В ночь на 13 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 13 октября 2026 года (время московское):

20:00. «Баффало Сэйбрз» – «Флорида Пантерз»;

1:00. «Нью-Джерси Дэвилз» – «Оттава Сенаторз»;

3:00. «Миннесота Уайлд» – «Вегас Голден Найтс»;

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Вегас Голден Найтс» с 10 очками после шести игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набрав 11 очков в семи матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.