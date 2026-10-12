15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей НХЛ в ночь на 13 октября 2026 года

Расписание матчей НХЛ в ночь на 13 октября 2026 года
Комментарии

В ночь на 13 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 13 октября 2026 года (время московское):

20:00. «Баффало Сэйбрз» – «Флорида Пантерз»;
1:00. «Нью-Джерси Дэвилз» – «Оттава Сенаторз»;
3:00. «Миннесота Уайлд» – «Вегас Голден Найтс»;

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Вегас Голден Найтс» с 10 очками после шести игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набрав 11 очков в семи матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.

Календарь НХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица НХЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме