«Решили проедать своё будущее». Плющев — о проблемах «Трактора» и «Авангарда»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о проблемах в игре «Авангарда» и «Трактора» и отметил ошибки менеджеров клубов.

«У Омска и Челябинска — прежде всего менеджерские проблемы. Челябинск был обязан менять курс сразу после того, как из «Трактора» по ходу сезона улетел канадский тренер Гру, но клуб предпочёл закрыть на этот позор глаза и поменял одну североамериканскую пешку на другую.

Руководство Омска, наоборот, самоустранилось — и после неудачи оставило канадского тренера. Хотя многие увидели его потолок, что доказывает старт нынешнего сезона. Тут и слабая предсезонка, как следствие, эпидемия травм. А самое главное — отношение хоккеистов, которые, в отличие от руководства, в тренере, похоже, разочаровались.

И Челябинск, и Омск решили проедать своё будущее. Назначенные для галочки и оправдания перед руководством тренеры-легионеры — вот и вся работа менеджеров, без какой-либо перспективы», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.