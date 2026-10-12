«Амур» не пропустил при игре в меньшинстве в 13-м матче подряд

Сегодня, 12 октября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Амур» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу во встрече со счётом 1:0 одержали хозяева льда.

«Амур» не пропустил при игре в меньшинстве в 13-м матче подряд и повторил четвёртый результат в истории КХЛ.

Топ-5 продолжительных серий без пропущенных шайб в меньшинстве:

1. 17 – СКА, сезон-2018/2019.

2. 16 – «Авангард», сезон-2022/2023.

3. 15 – «Локомотив», сезон-2018/2019.

4-5. 13 – «Барыс», сезон-2025/2026.

4-5. 13* — «Амур», сезон-2026/2027.

*