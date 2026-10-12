«Не самая лучшая наша игра». Главный тренер «Амура» — о сухой победе в матче с «Ладой»

Главный тренер ХК «Амур» Александр Андриевский прокомментировал сухую победу в домашнем матче с «Ладой» (1:0) и заявил, что остался недоволен качеством игры команды.

«Не самая лучшая наша игра, наделали много ошибок, которые нам не свойственны. Тем не менее главное — забросили на одну шайбу больше соперника. Трушков сегодня выдал отличный матч с бывшей команды. Важно было начать серию игр дома удачно с победы, это у нас получилось. Отдам должное сопернику, «Лада» показала хороший хоккей, создав не ма