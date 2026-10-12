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«Не самая лучшая наша игра». Главный тренер «Амура» — о сухой победе в матче с «Ладой»

«Не самая лучшая наша игра». Главный тренер «Амура» — о сухой победе в матче с «Ладой»
Комментарии

Главный тренер ХК «Амур» Александр Андриевский прокомментировал сухую победу в домашнем матче с «Ладой» (1:0) и заявил, что остался недоволен качеством игры команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2026, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Лукин (Юртайкин, Воронков) – 23:00 (5x5)    

«Не самая лучшая наша игра, наделали много ошибок, которые нам не свойственны. Тем не менее главное — забросили на одну шайбу больше соперника. Трушков сегодня выдал отличный матч с бывшей команды. Важно было начать серию игр дома удачно с победы, это у нас получилось. Отдам должное сопернику, «Лада» показала хороший хоккей, создав не ма