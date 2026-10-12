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Игорь Горбенко высказался о 10-м подряд поражении «Лады»

Игорь Горбенко высказался о 10-м подряд поражении «Лады»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Лада» Игорь Горбенко высказался о поражении в матче с «Амуром» (0:1), которое стало 10-м подряд для тольяттинской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2026, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Лукин (Юртайкин, Воронков) – 23:00 (5x5)    

«Нужно забивать и дорожить моментами. Свои шансы нужно реализовывать, тем более у нас их сегодня было предостаточно. Ребята молодцы, стараются. Здесь где-то нужно чуть-чуть хладнокровия проявить в завершении атак. Понимаю, что давит серия поражений, это всё сказывается, но в этом и есть психологическое состояние — нужно с этим справиться. Всё начинается с тренировок, где нужно забивать. Чувствовать свои моменты. Это