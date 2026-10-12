Дилан Сикьюра: у меня изменился стереотип о людях в России после того, как сюда приехал

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра ответил на вопрос, как изменилось его представление о России.

«У меня изменился стереотип о людях в России после того, как сюда приехал. В Северной Америке считают, что русские холодные или не то что бы грубые, но держатся отстранённо. Здесь это совсем не так. Все очень приятные, гостеприимные, особенно к нам – иностранцам. Мы не знаем языка, нам приходится учить культуру, но они очень тепло нас приняли, особенно в этой организации. Мы очень рады этому.

Овечкин, безусловно, больше всего из российских игроков изменил моё представление о России. Я вырос на его игре, вместе с Сидни Кросби.

Когда мы приходим утром, мы пожимаем всем руки. В Северной Америке так не делаем. Здесь рукопожатия – это норма. Так что это та привычка, которую я хотел бы сохранить и забрать её к себе на родину», – приводит слова Сикьюры Sport24.