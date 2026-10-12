Лямкин — о поражениях «Ак Барса»: надо работать, исправлять и переламывать эту ситуацию

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о результатах команды в последних матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. На данный момент в активе казанского клуба три домашних поражения подряд.

– Любое поражение, одно или три, – это всегда плохо, и, конечно, никто этому не радуется. Счастливых точно нет, поэтому всё, что нам остаётся, – это просто выходить, работать, исправлять и переламывать эту ситуацию.

– Как реагирует тренерский штаб на эти поражения? Что он меняет?

– Они стараются найти какие-то новые сочетания, смотрят, кого с кем лучше поставить, чтобы была определённая «химия». И у нас же не старые времена, когда одна тройка делала погоду и можно было всю лигу обыгрывать, как это было, допустим, в 90-е. Поэтому здесь требуется работа всех четырёх звеньев, от каждого зависит результат.

Определённые изменения есть, мы, как и тренерский штаб, пытаемся меняться от игры к игре. Думаю, ребята все профессионалы, и каждый с каждым может сыграть.

– Как Денис Зернов влился в коллектив? Что скажешь о нём как о человеке и об игроке?

– Да, я знаю его очень давно, буквально лет с пяти. Мы часто играли друг против друга по году. Скажу только положительное: хороший парень, добрый, отзывчивый, и хоккеист тоже хороший, – приводит слова Лямкина «Сила спорта».