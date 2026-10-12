«Салават Юлаев» дома одолел «Нефтехимик»

Сегодня, 12 октября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

На 10-й минуте нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв забил первый гол. На 16-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сравнял счёт. На 24-й минуте Ремпал оформил дубль. На 44-й минуте нападающий нижнекамцев Андрей Белозёров восстановил равенство в счёте.

На 46-й минуте форвард Владислав Ефремов вывел уфимцев вперёд. На 53-й минуте нападающий Максим Загребин забросил четвёртую шайбу хозяев. На последней минуте защитник М