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Салават Юлаев — Нефтехимик, результат матча 12 октября 2026 года, счет 4:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Салават Юлаев» дома одолел «Нефтехимик»
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Сегодня, 12 октября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2026, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Точилкин, Соколов) – 09:50 (5x5)     1:1 Ремпал (Шипачёв, Кулик) – 15:12 (5x4)     2:1 Ремпал – 23:16 (5x5)     2:2 Белозёров (Соколов, Хлыстов) – 43:07 (5x5)     3:2 Ефремов (Кузнецов, Орлович-Грудков) – 45:22 (5x5)     4:2 Загребин (Ефремов) – 52:17 (4x5)     4:3 Федотов – 59:18 (6x5)    

На 10-й минуте нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв забил первый гол. На 16-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сравнял счёт. На 24-й минуте Ремпал оформил дубль. На 44-й минуте нападающий нижнекамцев Андрей Белозёров восстановил равенство в счёте.

На 46-й минуте форвард Владислав Ефремов вывел уфимцев вперёд. На 53-й минуте нападающий Максим Загребин забросил четвёртую шайбу хозяев. На последней минуте защитник М