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Защитник «Северстали» Калдис: сейчас удача чаще на нашей стороне

Защитник «Северстали» Калдис: сейчас удача чаще на нашей стороне
Комментарии

Канадский защитник «Северстали» Иоаннис Калдис прокомментировал результаты команды в последних матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

— За восемь матчей «Северсталь» одержала семь побед. Что думаешь об этой серии?
— Всё складывается хорошо. Но если посмотреть на наши матчи в начале сезона, мы играли не так уж плохо. Просто тогда шайба часто отскакивала не в нашу пользу.

— Даже на предсезонке, когда команда одержала всего одну победу?
— Да. А сейчас удача чаще на нашей стороне. Мы играем уверенно, работают все четыре звена, каждое из них забивает. Это один из ключей к успеху.

— Что дают команде новички, в том числе Никита Попугаев?
— Конечно, их приход помогает. В составе появились хоккеисты другого плана. К тому же новички стали играть лучше, и это усиливает команду, — приводит слова Калдиса «Сила спорта».

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