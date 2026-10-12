Защитник «Северстали» Калдис: сейчас удача чаще на нашей стороне

Канадский защитник «Северстали» Иоаннис Калдис прокомментировал результаты команды в последних матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

— За восемь матчей «Северсталь» одержала семь побед. Что думаешь об этой серии?

— Всё складывается хорошо. Но если посмотреть на наши матчи в начале сезона, мы играли не так уж плохо. Просто тогда шайба часто отскакивала не в нашу пользу.

— Даже на предсезонке, когда команда одержала всего одну победу?

— Да. А сейчас удача чаще на нашей стороне. Мы играем уверенно, работают все четыре звена, каждое из них забивает. Это один из ключей к успеху.

— Что дают команде новички, в том числе Никита Попугаев?

— Конечно, их приход помогает. В составе появились хоккеисты другого плана. К тому же новички стали играть лучше, и это усиливает команду, — приводит слова Калдиса «Сила спорта».