Защитник «Северстали» Калдис: сейчас удача чаще на нашей стороне

Канадский защитник «Северстали» Иоаннис Калдис прокомментировал результаты команды в последних матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.
— За восемь матчей «Северсталь» одержала семь побед. Что думаешь об этой серии?
— Всё складывается хорошо. Но если посмотреть на наши матчи в начале сезона, мы играли не так уж плохо. Просто тогда шайба часто отскакивала не в нашу пользу.
— Даже на предсезонке, когда команда одержала всего одну победу?
— Да. А сейчас удача чаще на нашей стороне. Мы играем уверенно, работают все четыре звена, каждое из них забивает. Это один из ключей к успеху.
— Что дают команде новички, в том числе Никита Попугаев?
— Конечно, их приход помогает. В составе появились хоккеисты другого плана. К тому же новички стали играть лучше, и это усиливает команду, — приводит слова Калдиса «Сила спорта».