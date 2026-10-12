Канадский форвард «Салавата» Маджио: обрёл любовь к России и русскому народу

Нападающий «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио ответил на вопрос о своём отношении к России, а также заявил, что будет болеть за российскую сборную на Кубке мира — 2028, если она будет в принимать в нём участие. Напомним, канадец пополнил состав уфимского клуба в августе.

«Если я увижу сборную России [на Кубке мира], обязательно буду за неё болеть. Это будет моя вторая любимая страна. Я по-прежнему болею за свою команду, Канаду, но, безусловно, я обрёл любовь к России и русскому народу, так что они тоже близки мне», – приводит слова Маджио «РИА Новости Спорт».

Кубок мира по хоккею 2028 года пройдёт на трёх аренах: в Калгари, Эдмонтоне и Праге. Всего планируется 17 матчей, а также фан-мероприятия и медиадни. Полное расписание турнира и список восьми стран-участниц организаторы представят позднее.