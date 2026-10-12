Черкас: у Кузнецова уже нет никаких перспектив. Видимо, он будет заканчивать карьеру

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о нападающем Евгении Кузнецове. Сезон-2026/2027 форвард начинал в «Сибири», за которую провёл восемь матчей, а после расторг контракт с клубом по согласию сторон. Причиной прекращения сотрудничества назывались семейные обстоятельства.

«У Кузнецова перспектив уже никаких нет. Видимо, он будет заканчивать хоккейную карьеру. К сожалению, это так, но что поделать. У него было много предложений, различные клубы приглашали его играть, но что-то не складывается, не получается. Последняя причина — семейные обстоятельства. Но, думаю, проблема глубже. Вряд ли мы увидим того Кузнецова, которого бы хотели видеть.

Не хочется говорить про какой-то бесславный конец, но, к сожалению, так и есть. Хотя в сегодняшнее время 34 года — это нормальный возраст, чтобы играть. Многие хоккеисты подписывают контракты даже не на один сезон. Можно было бы выступать ещё три-четыре года. Но у Кузнецова есть причины, которые не позволяют это делать. Есть поговорка, что все болезни идут от головы. Сложно и больно оценивать, когда такой мастер перестаёт играть», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

В КХЛ Кузнецов также выступал за «Трактор», СКА, «Металлург», «Салават Юлаев». В НХЛ Евгений играл за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз».