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Форвард «Далласа» Дюшейн выбыл на три месяца после операции

Форвард «Далласа» Дюшейн выбыл на три месяца после операции
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Нападающий «Даллас Старз» Мэтт Дюшейн перенёс операцию на мышцах кора и пропустит три месяца. Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х.

35-летний форвард ещё не выходил на лёд в текущем сезоне из-за повреждения верхней части тела, полученной ещё в тренировочном лагере. Дюшейн пропустил первые несколько дней сборов и не принимал участия в предсезонных матчах.

В сезоне-2025/2026 Мэтт провёл всего 57 матчей, набрав 45 (16+29) очков. Часть игр Дюшейн также пропустил из-за травм. Это был его самый низкий показатель результативности за полный регулярный чемпионат с сезона-2011/2012, когда он выступал за «Колорадо Эвеланш».

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