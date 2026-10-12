15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Сочи, результат матча 12 октября 2026 года, счет 2:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Ак Барс» проиграл «Сочи» и продлил серию поражений до четырёх матчей
Комментарии

Сегодня, 12 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов (Петухов, Солянников) – 05:27 (5x5)     0:2 Гиздатуллин (Грэм, Петухов) – 18:21 (5x5)     1:2 Терехов (Денисенко, Зернов) – 38:33 (5x5)     1:3 Венгрыжановский (Гусев, Слепец) – 44:41 (5x4)     2:3 Стась – 53:13 (5x4)    

На шестой минуте нападающий «Сочи» Тимур Хафизов забил первый гол. На 19-й минуте форвард Артур Гиздатуллин удвоил преимущество южан. На 39-й минуте нападающий Семён Терехов сократил отставание «Ак Барса». На 45-й минуте форвард Денис Венгрыжановский вернул гостям былое преимущество. На 54-й минуте нападающий Андрей Стась отыграл одну шайбу казанцев и установил окончательный счёт — 3:2.