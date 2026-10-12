«Ак Барс» проиграл «Сочи» и продлил серию поражений до четырёх матчей

Сегодня, 12 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На шестой минуте нападающий «Сочи» Тимур Хафизов забил первый гол. На 19-й минуте форвард Артур Гиздатуллин удвоил преимущество южан. На 39-й минуте нападающий Семён Терехов сократил отставание «Ак Барса». На 45-й минуте форвард Денис Венгрыжановский вернул гостям былое преимущество. На 54-й минуте нападающий Андрей Стась отыграл одну шайбу казанцев и установил окончательный счёт — 3:2.