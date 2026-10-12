15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» Люзенков оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Люзенков оценил победу над «Барысом»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Барысом» (3:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2026, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Никулин (Бек, Диц) – 11:38 (5x4)     1:1 Морелли (Дэй, Масси) – 13:24 (5x5)     2:1 Савицкий (Бэйли, Данияр) – 18:09 (5x5)     2:2 Бек (Диц, Никулин) – 50:58 (5x4)     2:3 Тютнев (Орлов, Никулин) – 55:36 (5x5)    

— Молодцы ребята, хорошо сыграли в спецбригадах — забили в большинстве, меньшинство выстояли. Основной момент — чтобы хороших нападающих «Барыса» прихватить, не дать им разбежаться, с этой задачей тоже справились.

— Что скажете о самой концовке матча, когда была реакция трибун в эпизоде с Бэйли. Засудили хозяев, согласны с этим