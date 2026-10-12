Главный тренер «Сибири» Люзенков оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Барысом» (3:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

— Молодцы ребята, хорошо сыграли в спецбригадах — забили в большинстве, меньшинство выстояли. Основной момент — чтобы хороших нападающих «Барыса» прихватить, не дать им разбежаться, с этой задачей тоже справились.

— Что скажете о самой концовке матча, когда была реакция трибун в эпизоде с Бэйли. Засудили хозяев, согласны с этим