Фастовский: не сомневаюсь, что Гусева обменяют в команду, претендующую на Кубок Гагарина

Хоккейный эксперт, бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что ждёт обмена нападающего Никиты Гусева из «Сочи». 34-летний нападающий заключил контракт с южным клубом до конца сезона-2026/2027.

– Любому, даже самому талантливому и яркому хоккеисту, необходима постоянная игровая практика, чтобы окончательно не растерять игровые кондиции. Гусев – не исключение. Видимо, на данный момент у Никиты не было лучшего варианта, чем «Сочи».

– Получается, что Гусев сам отказался от амбиций и борьбы за Кубок Гагарина?

– Понимаете, если контракт заключён до конца сезона, это ещё не значит, что он будет отработан до конца. Не сомневаюсь в том, что до конца трансферного периода Гусев будет обменян в одну из команд, претендующих на Кубок Гагарина! — приводит слова Фастовского «Спорт день за днём».