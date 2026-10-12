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Главный тренер минского «Динамо» Брылин оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер минского «Динамо» Брылин оценил победу над «Шанхайскими Драконами»
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Сотишвили, Кузнецов) – 03:23 (5x5)     0:2 Липский (Брук, Лимож) – 27:14 (5x5)     1:2 Яшкин (Менелл, Эддисон) – 40:31 (5x4)     1:3 Тирни (Белкин) – 46:24 (5x5)     2:3 Чен (Саттер, Сюсиз) – 59:30 (6x4)    

«Важная для нас игра после крупного поражения в Ярославле. Ребята настроились, контролировали большую часть матча, забросили две хорошие шайбы. Наша болезнь – это удаления. Она преследует нас весь сезон и снова дала о себе знать: устроили себе проблемы в конце второго и третьего периодов. Каждый раз мы хватаем удаления за нарушения численного состава. Уже и на собраниях показываю, как правильно меняться. Скоро на тренировках, наверное, начнём отрабатывать смены, если так продолжится.

Нам не хватает стабильности – играть все 60 минут на том уровне, к которому стремимся. Отсюда и чередующиеся друг за другом победы и поражения. Я объясняю команде, что в игре важна каждая деталь. Иной раз простое действие или бездействие может перевернуть ход встречи.

Липский играет хорошо. Иной раз он не так заметен, но в каждом матче выполняет огромный объём работы как центральный нападающий. Играет Даниил частенько против ведущих звеньев соперника. Сегодня он использовал свои моменты. В первом случае завершил то, что ему создали ребята. Во втором – снайперский бросок. Приятно видеть, что работа Липского приносит результат ему и команде.

Что удивило в поведении белорусских хоккеистов после Северной Америки? Ребята порой слишком эмоционально реагируют на какие-то моменты. Хочется больше спокойствия и уверенности от них. У Василия Демченко повреждение, он выбыл на несколько недель», — приводит слова Брылина сайт КХЛ.

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