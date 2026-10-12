«Были недостаточно хороши». Лав — о поражении «Шанхайских Драконов» от «Динамо» Минск

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о поражении от минского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

«Были недостаточно хороши. Возможно, ментально не лучшим образом подготовились. Соперник после тяжёлого поражения от «Локомотива» очень хотел выиграть, действовал лучше нас, создавал много моментов. Не исключаю, что продолжительный игровой простой после победы в Москве стал одним из факторов не лучшей нашей готовности. До матча с «Динамо» у нас было шесть игр за 12 дней. Да, это интенсивно, с другой стороны, мы находились в тонусе, набирали очки. Затем у нас был выходной и три тренировочных дня. Наверное, это сыграло свою роль сегодня. Впрочем, я не люблю оправданий.

У Сергея Брылина большой опыт тренерской работы в Северной Америке. Я знаком с ним, наши команды неоднократно пересекались, когда я тренировал «Вашингтон», а он – «Нью-Джерси». Разумеется, нотки североамериканского хоккея присутствуют в игре его нынешней команды, тем более у минского «Динамо» много североамериканских игроков. Это хорошая команда, способная создавать качественные моменты. Видно, что Брылин проделал большой объём работы.

Михаилу Котляревскому, чтобы чаще попадать, просто нужно выполнять свою работу. У нас много ребят, есть возможность ротировать состав и пока мы в процессе поиска лучших сочетаний», — приводит слова Лава сайт КХЛ.