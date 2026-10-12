Результаты матчей КХЛ на 12 октября 2026 года

Сегодня, 12 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 12 октября 2026 года:

«Амур» – «Лада» — 1:0;

«Салават Юлаев» – «Нефтехимик» — 4:3;

«Барыс» – «Сибирь» — 2:3;

«Ак Барс» – «Сочи» — 2:3;

«Шанхайские Драконы» – «Динамо» Мн — 2:3;

«Торпедо» – «Металлург» — 2:3 ОТ.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 22 очками после 14 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 25 очков в 16 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.