Исаков прокомментировал поражение «Торпедо» от «Металлурга»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Металлурга» в овертайме со счётом 2:3.

— Достаточно быстрый матч у нас получился. Было много движения, много бросков – достаточно качественная игра с обеих сторон в плане контроля шайбы. Понравилось, что неплохо провели второй период: можно сказать, мы за счёт правильных смен смогли забить гол, это радует. Также понравилось, что смогли в концовке отыграться – это достаточно хороший момент.