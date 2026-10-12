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Исаков прокомментировал поражение «Торпедо» от «Металлурга»

Исаков прокомментировал поражение «Торпедо» от «Металлурга»
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Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Металлурга» в овертайме со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тодд (Орехов) – 14:44 (5x4)     1:1 Поляков (Брики, Веккионе) – 20:58 (5x5)     1:2 Орехов (Михайлис, Исхаков) – 49:43 (5x5)     2:2 Ткачёв (Шавин, Сероух) – 54:13 (5x5)     2:3 Орехов (Михайлис, Сиряцкий) – 63:32 (3x3)    

— Достаточно быстрый матч у нас получился. Было много движения, много бросков – достаточно качественная игра с обеих сторон в плане контроля шайбы. Понравилось, что неплохо провели второй период: можно сказать, мы за счёт правильных смен смогли забить гол, это радует. Также понравилось, что смогли в концовке отыграться – это достаточно хороший момент.