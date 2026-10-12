Результаты матчей ВХЛ на 12 октября 2026 года

Сегодня, 12 октября, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 12 октября 2026 года:

«Норильск» – «Молот» — 3:1;

ЦСК ВВС – СКА-ВМФ — 0:5;

«Барс» – «Звезда» — 5:2;

«Нефтяник» – «Динамо» СПб — 3:2;

«Рязань-ВДВ» – «Челмет» — 8:0;

АКМ – «Магнитка» — 2:3;

ХК «Кулага» – «Южный Урал» — 1:2 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 22 очка в 15 матчах. Второе место занимает «Норильск» с 20 очками после 15 встреч. Тройку замыкает «Буран» (20 очков в 13 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.