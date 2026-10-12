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«Было тяжеловато». И. о. главного тренера «Металлурга» Воробьёв — о победе над «Торпедо»

«Было тяжеловато». И. о. главного тренера «Металлурга» Воробьёв — о победе над «Торпедо»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Владимир Воробьёв высказался о победе над «Торпедо» со счётом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тодд (Орехов) – 14:44 (5x4)     1:1 Поляков (Брики, Веккионе) – 20:58 (5x5)     1:2 Орехов (Михайлис, Исхаков) – 49:43 (5x5)     2:2 Ткачёв (Шавин, Сероух) – 54:13 (5x5)     2:3 Орехов (Михайлис, Сиряцкий) – 63:32 (3x3)    

«Было тяжеловато. Ожидали, что будет быстрая игра. Где-то не успевали сегодня, проигрывали в движении. Разница во времени, мы это понимаем. Старались больше за счёт контратак сыграть. Были хорошие моменты во втором периоде.

«Торпедо» играло сегодня в очень активный хоккей, и мы много времени проводили в обороне. Много сил тратили в защите. Потом перестроились и получились хорошие контратаки. Мы старались играть короткими отрезками в четыре звена, и у нас это получилось.

Замена третьей пары обороны на сегодняшний матч – плановая ротация. На следующую игру в Минске у нас тоже будут изменения. Три нападающих вместе в овертайме — это желание выиграть. Эта тройка повозила соперника в зоне, после чего другая тройка забила гол», — приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.

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