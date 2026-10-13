В понедельник, 12 октября, прошли два матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 12 октября 2026 года:

«АКМ-Юниор» – «Толпар» — 10:2;

МХК «Динамо» М – МХК «Динамо» СПб — 4:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 15 очков после 11 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.