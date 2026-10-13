Расписание матчей КХЛ на 13 октября 2026 года

Сегодня, 13 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должна состояться одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 13 октября 2026 года (время московское):

19:00. «Северсталь» – СКА.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 22 очками после 14 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 25 очков в 16 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.