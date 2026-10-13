Расписание матчей ВХЛ на 13 октября 2026 года

Сегодня, 13 октября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 13 октября 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Торос»;

15:00. «Металлург» Нк – «Ижсталь»;

15:00. «Динамо-Алтай» – «Олимпия»;

16:00. «Омские Крылья» – «Кристалл»;

16:30. «Зауралье» – «Дизель»;

17:00. «Рубин» – ХК «Тамбов»;

17:00. «Югра» – «Буран».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 22 очка в 15 матчах. Второе место занимает «Норильск» с 20 очками после 15 встреч. Тройку замыкает «Буран» (20 очков в 13 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.