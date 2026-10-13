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MVP финала НБА Брансон поддержал травмированного Шестёркина, придя на матч в его свитере

MVP финала НБА Брансон поддержал травмированного Шестёркина, придя на матч в его свитере
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон поддержал голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, получившего серьёзное повреждение.

30-летний американец пришёл на предсезонный матч НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» в свитере 30-летнего россиянина. Обе команды играют на одной арене — «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Брансон в джерси с номером Шестёркина

Брансон в джерси с номером Шестёркина

Фото: БК «Нью-Йорк Никс»

«В семье MSG — только любовь», — говорится в сообщении «Никс» в соцсетях.

В минувшем сезоне «Нью-Йорк» стал чемпионом НБА, а Брансон был признан лучшим игроком финальной серии.

Напомним, Шестёркин получил с