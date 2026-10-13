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Северсталь — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Северсталь» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 13 октября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» принимает санкт-петербургский СКА. Встреча началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Никитин (Граф, Грудинин) – 12:33 (5x5)     2:0 Чалый (Подшивалов, Давыдов) – 27:50 (5x5)    

«Северсталь» с 18 очками после 14 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА располагается на седьмом месте в таблице Запада с 17 очками после 13 встреч.

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