«Северсталь» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 13 октября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» принимает санкт-петербургский СКА. Встреча началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Северсталь» с 18 очками после 14 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА располагается на седьмом месте в таблице Запада с 17 очками после 13 встреч.

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