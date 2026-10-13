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Расписание матчей НХЛ в ночь с 13 на 14 октября 2026 года

Расписание матчей НХЛ в ночь с 13 на 14 октября 2026 года
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В ночь с 13 на 14 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 16 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь с 13 на 14 октября 2026 года (время московское):

1:00. «Детройт Ред Уингз» – «Нью-Джерси Дэвилз»;
1:15. «Коламбус Блю Джекетс» – «Флорида Пантерз»;
1:30. «Монреаль Канадиенс» – «Баффало Сэйбрз»;
1:45. «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз»;
2:00. «Филадельфия Флайерз» – «Сиэтл Кракен»;
2:15. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
2:30. «