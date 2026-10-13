«То, что делает Карбери, правильно». Самсонов — об уменьшении игрового времени Овечкина

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов высказался о снижении игрового времени нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В первом матче сезона с «Каролиной Харрикейнз» Овечкин установил собственный антирекорд по количеству проведённого на льду времени (12 минут 46 секунд), в игре с «Питтсбург Пингвинз» россиянин не играл последние 11 минут третьего периода.

«Реальность такова, что Александр будет больше нужен главному тренеру Спенсеру Карбери и команде во второй половине сезона. Поэтому распределение его сил — это правильный момент, чтобы подвести Александра к концовке в оптимальной форме.

Понятно, он не привык к тому, что мало играет, это не его. Я говорю одно и то же — если у тебя нет много игрового времени, то очень тяжело остаться продуктивным в плане очков и забитых шайб, таких моментов у тебя меньше.

Поэтому здесь всё будет зависеть от того, как Александра будут использовать. Реальность такова, что он не играет те минуты, которые привык играть. У него пять бросков за первые че