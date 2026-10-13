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«Стало гораздо меньше креатива и интересных ходов». Фастовский — о Тамбиеве в «Динамо»

«Стало гораздо меньше креатива и интересных ходов». Фастовский — о Тамбиеве в «Динамо»
Комментарии

Хоккейный эксперт, бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал игру московского «Динамо» под руководством главного тренера Леонида Тамбиева.

– Что не получается у Леонида Тамбиева в московском «Динамо»?
– Прежде всего необходимо отметить, что в игре бело-голубых по сравнению с прошлыми сезонами стало гораздо меньше креатива и интересных ходов: не хватает стабильности в игре, яркие отрезки чередуются с невзрачными моментами, до сих пор идёт очень непростой процесс становления команды, — цитирует Фастовского «Спорт день за днём».

После победы над СКА (4:3 ОТ) «Динамо» прервало свою серию из шести поражений. На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками после 16 матчей.

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