«Стало гораздо меньше креатива и интересных ходов». Фастовский — о Тамбиеве в «Динамо»

Хоккейный эксперт, бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал игру московского «Динамо» под руководством главного тренера Леонида Тамбиева.

– Что не получается у Леонида Тамбиева в московском «Динамо»?

– Прежде всего необходимо отметить, что в игре бело-голубых по сравнению с прошлыми сезонами стало гораздо меньше креатива и интересных ходов: не хватает стабильности в игре, яркие отрезки чередуются с невзрачными моментами, до сих пор идёт очень непростой процесс становления команды, — цитирует Фастовского «Спорт день за днём».

После победы над СКА (4:3 ОТ) «Динамо» прервало свою серию из шести поражений. На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками после 16 матчей.