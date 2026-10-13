Гришин: Профака ушёл, не попрощавшись. Команда тренировалась, он собрал вещи и улетел

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об уходе из нижнекамского клуба защитника Луки Профаки. Хоккеист пополнил состав московского «Динамо».

— Хотел бы подробнее обсудить с вами Луку Профаку. Летом вы давали интервью, в котором высказывались о решении канадца покинуть «Нефтехимик». Тогда показалось, что вы немного обиделись на Профаку. Спустя полтора месяца стали лучше понимать его решение?

— Нет, не стал. Я, в общем-то, не обиделся, просто считаю, что в таких ситуациях команду так не бросают. Ушёл он от нас не по-канадски, а по-английски — даже не попрощавшись. Пока команда тренировалась на льду, он собрал вещи в раздевалке, купил билет и улетел в Москву. Я считаю, что так некрасиво поступать, — цитирует Гришина «Советский спорт».

Ранее защитник столичного клуба в интервью «Чемпионату» сам впервые высказался о причинах резонансного ухода из нижнекамского клуба.