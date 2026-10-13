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«Немного тяжеловато входит». Рыбин — о физической форме Александра Овечкина

«Немного тяжеловато входит». Рыбин — о физической форме Александра Овечкина
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о дебютном голе форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

— А что удивительного? Да, пятая игра в сезоне, но не считаю, что это быстро или ещё как-то. Не стал бы говорить, что слишком он отличился неожиданно, как можно вообще строить прогноз, в каком матче кто забросит? Он делает свою командную работу. Сейчас в принципе не должно никого и ничего удивлять, как факт.

— Как вы оцените его форму в 41 год?
— Немного тяжеловато входит. Понятно, что он не проводил предсезонную подготовку с командой как следует. Но у него были какие-то презентации, съёмки, посещения важных мероприятий — спортивных, концертных. Понятно, что он готовится к играм. Самое главное — чтобы не доигрывал. Важно, чтобы он играл, старался побить рекорд, он важный, нужный.

Поэтому здесь о том, в какой он форме, наверное, ему самому это ближе будет и присуще. Ведь он сам сказал, что получил микротравму и будет набирать форму через игры. В таком возрасте это нормально и абсолютно пр