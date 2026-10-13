Светлов: московскому «Динамо» не хватает психологической уверенности, единства

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался об игре московского «Динамо» в последних матчах сезона КХЛ.

— В первую очередь резерв «Динамо» — тренерская работа?

— Скажу так – пока команде не хватает психологической уверенности, единства. Запомнился, например, эпизод с ошибкой дебютанта команды Шэна в матче с ЦСКА, когда на лавочке он так и не получил поддержки.

Вообще с атакующей линией есть проблемы – в ней не видно лидеров. Да, тот же Гусев не всегда идеально играл в равных составах, но в большинстве он всегда был узловым игроком, делающим результат.

Опять-таки возьмём «Салават Юлаев». Посмотрите, какую связующую роль между легионерами и молодёжью играет Шипачёв, как его слушают, как за него бьются — как, например, в последнем матче с Нижнекамском после атаки Надворного, что стало переломом в игре и привело к очередной победе Уфы.

Вот такого авторитетного игрока, который объединяет легионеров и российский костяк, сегодня в «Динамо» нет. Значит, надо его находить и воспитывать, — цитирует Светлова Russia-Hockey.