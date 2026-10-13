Овечкину подарили пожизненные бесплатные билеты в один из лучших ночных клубов США

Ночной клуб и концертный зал 9:30 Club поздравил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с достижением отметки в 930 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. За это достижение капитану столичного клуба подарили пожизненные бесплатные билеты на любое мероприятие в клубе.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

9:30 Club считается одной из лучших концертных площадок США, где с 1980 года выступали легендарные рок-группы, включая Nirvana, Red Hot Chili Peppers и Foo Fighters. В 2018 году журнал Rolling Stone назвал 9:30 Club одним из 10 лучших мест для живой музыки в Соединённых Штатах Америки.

В НХЛ у Овечкина 930 заброшенных шайб и 759 результативных передач в 1578 матчах регулярного чемпионата.