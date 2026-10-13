Капитан «Металлурга» Яковлев высказался об игре команды после отстранения Андрея Разина

Капитан «Металлурга» защитник Егор Яковлев прокомментировал игру команды после отстранения Андрея Разина. Магнитогорский клуб после отстранения специалиста одержал три победы подряд.

«Пока, я думаю, рано подводить какие-то итоги. Играем, настраиваемся на каждый матч, выходим и бьёмся. У нас хорошие игры, много забиваем, но без ошибок не бывает, конечно. Как коллектив, как команда мы достойно проходим этот этап», — приводит слова Яковлева ТАСС.

На данный момент «Металлург» находится на первой строчке турнирной таблице Восточной конференции, набрав 25 очков в 16 играх. В следующей игре уральский клуб встретится с минским «Динамо» 14 октября.