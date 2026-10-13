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Капитан «Металлурга» Яковлев высказался об игре команды после отстранения Андрея Разина

Капитан «Металлурга» Яковлев высказался об игре команды после отстранения Андрея Разина
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Капитан «Металлурга» защитник Егор Яковлев прокомментировал игру команды после отстранения Андрея Разина. Магнитогорский клуб после отстранения специалиста одержал три победы подряд.

«Пока, я думаю, рано подводить какие-то итоги. Играем, настраиваемся на каждый матч, выходим и бьёмся. У нас хорошие игры, много забиваем, но без ошибок не бывает, конечно. Как коллектив, как команда мы достойно проходим этот этап», — приводит слова Яковлева ТАСС.

На данный момент «Металлург» находится на первой строчке турнирной таблице Восточной конференции, набрав 25 очков в 16 играх. В следующей игре уральский клуб встретится с минским «Динамо» 14 октября.

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