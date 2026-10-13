Форвард «Шанхая» Чен: Овечкин является одним из тех, на кого все равняются

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дэвид Чен прокомментировал решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина покинуть команду после окончания нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Он играет за «Вашингтон» всю мою жизнь. Овечкин является одним из тех, на кого все равняются. Это один из величайших хоккеистов всех времён. У него невероятная карьера. Для меня будет огромной честью увидеть его на льду в КХЛ или даже сыграть с ним, если он решит вернуться. Великолепный игрок», — приводит слова Чена Metaratings.

В НХЛ у Овечкина 930 заброшенных шайб и 759 результативных передач в 1578 матчах регулярного чемпионата.